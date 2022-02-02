بـ 15 مليون جنيه.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في أسيوط

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القبض على عنصرين إجراميين لاتجارهما في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 15 مليون جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سائق "يعمل بإحدى الدول" وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.

وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد، ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد، والذى يقوم بدوره بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 15 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.