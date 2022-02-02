السعودية تسجل حالتي وفاة و4092 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة و4092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة السعودية في إيجازها اليومي بشأن مستجدات الوضعية الوبائية في المملكة، تواصل 4604 حالة للشفاء التام من "كوفيد 19".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية بلغ 695,217 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1002 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

ولفتت إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغت 649,334 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8943 حالة وفاة.

ونصحت الصحة السعودية الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وفي وقتٍ سابق اليوم الأربعاء، أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 381 مليونا و479 ألفا و375 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و686 ألفا و67 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.6 مليون حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ890 ألفًا و770 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ628 ألفًا و356 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 496 ألفا و242 وفاة.