الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-2-2022

أسعار الذهب في الأسواق
أسعار الذهب في الأسواق المحلية

تراجعت أسعار الذهب خلال فترة التعاملات الصباحية بشكل ملحوظ في أسواق الصاغة المحلية، اليوم الأربعاء، نتيجة انخفاض معدلات سعر الذهب عالميًا خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر الأوقية 1799 دولار، وذلك نتيجة عدة عوامل منها الأحداث الجارية في أوكرانيا وقرارات الفيدرالى الأمريكى بشأن أسعار الذهب، وايضا ما تم بشأن أسعار سندات الخزانة الأميركية مما ساهم في انخفاض أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية

في السياق، شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، انخفاض ملحوظ مع تراجع القوى الشرائية للمواطنين، رغم الإقبال على عيار 21 باعتباره مصدرا للادخار والاستثمار مستقبلاً.

سعر الذهب عيار 24 قيراط اليوم

بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر الذهب عيار 24 قيراطاً تراجعا ملحوظا في أسواق الصاغة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث بلغ سعر 904 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21 قيراطاً فى أسواق الصاغة المصرية

كذلك انخفضت بشكل ملحوظ أسعار الذهب عيار 21 قيراطاً فى الصاغة خلال فترة التعاملات الصباحية، وبلغ سعر الجرام 791 جنيهاً، رغم أنه الأكثر مبيعا في الأسواق المحلية سواء من المتزوجين حديثاً أو راغبى الادخار.

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تراجع أسعار الذهب عيار 18 قيراط اليوم الاربعاء

أسعار الذهب، حيث شهدت أسواق الصاغة المصرية، انخفاضاً في أسعار الذهب عيار 18 قيراط فى التعاملات اليوم، وبلغ سعر 678 جنيها، وذلك في ظل اختلاف اسعار مصنعية الذهب حسب الأسواق.

في النهاية، تهاوت أسعار الذهب في الأسواق  العالمية نتيجة عدد من العوامل والأحداث الجارية، وخاصة الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التى أخذت بعدا جديدا وتصاعدت خلال الساعات الماضية.

وفى الختام، انخفضت أسعار الذهب خلال الفترة الحالية في أسواق الصاغة المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، نتيجة التأثيرات على أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 عيار 24 سعر الذهب عالميا عيار 21 يسجل انخفاض أسعار الذهب الذهب عيار 24 خلال الساعات الماضية

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وائل لطفي

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