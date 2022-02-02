الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بتحويل مسكنهما لوكر تصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

أسلحة نارية
أسلحة نارية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر، اليوم الأربعاء، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما باتخاذ مسكنهما وكرًا لتصنيع الأسلحة النارية بجميع أنواعها.

وكانت معلومات وردت لضباط مركز شرطة شبين القناطر، مفادها قيام شخصين أحدهما له معلومات جنائية، بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية عقب استصدار إذن النيابة، أمكن ضبطهما، وعثر داخل المسكن على 2 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش و4 طبنجات معدلة وفرد محلي وعدد من الطلقات النارية وأجزاء أسلحة وأدوات التصنيع ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات البيع.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت تشميع مكان الواقعة، وبعرضهما على قاضى المعارضات قرر استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.

محافظة القليوبية محكمة شبين القناطر الجزئية قاضي المعارضات حبس وكر الأسلحة النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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