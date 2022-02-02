«ري سول جو».. امرأة صمدت جانب زعيم كوريا الشمالية

بين فترة وأخرى قد تتجاوز العام تظهر زوجة الزعيم الكورى الشمالى رى سول جو البالغة من العمر 32 عاما، فى مناسبات واحتفالات وطنية بجوار زوجها كيم جونج أون.

وتعد زوجة الزعيم الكورى الشمالى محط أنظار واهتمام وسائل الإعلام الكورية والعالمية، وذلك ربما لقلة ظهورها وغيابها المستمر عن الإعلام، أو كونها المرأة التى لها تأثير كبير على الرجل الأكثر دكتاتورية فى العالم، هذا بجانب ثروتها التي تقدر بنحو 5.6 مليار دولار، إضافة لخزانة ملابس من توقيع أشهر مصممي الأزياء، وهي محاطة بنمط حياة فاخر ومترف للغاية، من مشروبات الشمبانيا باهظة الثمن إلى الطائرات الخاصة والقصور الفارهة.

ونرصد من خلال التقرير التالى وقائع ظهورها القليلة خلال السنوات الماضية.

ظهورها الأخير عقب غياب لأكثر من 5 أشهر..

لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر، ظهرت ري سول جو زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في وسائل الإعلام الرسمية .

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم وري حضرا عرضا فنيا في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونجيانج للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.

سبتمبر 2021.. خلال زيارة ضريح والد وجد كيم..

وظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي في التاسع من سبتمبر الماضى عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.

فبراير2021 خلال حفل موسيقي..

وعقب اختفائها لعام كامل أثير خلال العديد من التكهنات مثل احتمالية حملها أو إصابتها بفيروس كورونا، ظهرت زوجة الزعيم الكورى الشمالي خلال حضورها حفلا موسيقيا في فبراير الماضي.

وظهرت ري سول جو، زوجة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خلال حفل موسيقي بمناسبة أكبر الأعياد بالبلاد لتقطع بذلك حبال الشائعات التي طالتها.

ونشرت رودونغ سينمون الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم آنذاك صورا لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل والد كيم.

وقالت خدمة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية المشرعين آنذاك إنها امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كوفيد-19، لكنها تلعب بشكل جيد مع أطفالها.

برفقة زوجها خلال زيارة

يناير 2020..خلال الاحتفال بمناسبة العام القمري الجديد..

وفى يناير 2020 ظهرت ري سول جو وهى تجلس بجانب كيم في مسرح سامجيون في بيونغ يانغ لحضور احتفال بمناسبة العام القمري الجديد .

خلال الاحتفال

أبريل 2018..خلال القمة التاريخية في بانمونجوم..

وفي أبريل عام 2018، عبرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي الحدود لحضور مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن على شرف القمة التاريخية.

وأوضحت وكالة أنباء يونهاب انذاك أن سيدة كوريا الشمالية الأولى، توجهت بعد وصولها مباشرة إلى قرية الهدنة في بانمونجومن إلى مبنى بيت السلام على الجانب الجنوبي من القرية، حيث سيجري حفل العشاء الترحيبي.

وأشارت الوكالة إلى أن أن ري قبل الجلوس إلى مائدة العشاء أجرت حوارا قصيرا مع السيدة الكورية الجنوبية كيم جونغ سوك في نفس المبنى، وكان تلك اللقاء أول اجتماع بين السيدتين الأوليين في الكوريتين.