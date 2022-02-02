«من أجل زيكو» يتصدر الإيرادات الأسبوعية

واصل فيلم “من أجل زيكو” بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز حصده الإيرادات في شباك التذاكر المصري بشكل كبير خلال الأسبوع المنقضي متصدرا الإيراد الأسبوعي ومتفوقا على فيلم الجريمة بطولة الفنان أحمد عز.

وصلت الإيرادات الأسبوعية لفيلم من أجل زيكو في شباك التذاكر المصري هذا الأسبوع إلى 2 ميلون جنيها و950 ألف جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم خلال 4 أسابيع من العرض إلى 19 مليون جنيها، في الفترة من 5 يناير وحتى الوقت الجاري.

أبطال فيلم من أجل زيكو

الفيلم حقق نجاحا بحسه الكوميدي في المشاهد المختلفة وشارك في البطولة بجانب كيم عبد العزيز كلا من النجمة منة شلبي والفان القدير محمد محمود وبمشاركة النجم الكبير عمرو عبدالجليل ومحمود حافظ ورانيا منصور وكارولين عزمي، على أن تظهر فيه مجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي وفيلم من أجل زيكو هو التجربة الإنتاجية الأولى للمخرج بيتر ميمي الذي أعد له وسوقه جيدًا ونجح في الوصول للجمهور.

وكان المنتج والمخرج بيتر ميمي روج للفيلم الجديد من خلال أغنية جديدة باسم "الغزالة رايقة" وحققت نجاحا كبيرا في الشارع المصري والعربي قبل طرح الفيلم بدور العرض، وحققت "الغزالة رايقة" انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القادمة ومنها رقص الفنان أحمد السقا بالحصان داخل اسطبل الخيول الخاص به وحقق الفيلدو انتشارا هائلًا.

والأغنية الدعائية للفيلم قدمها كريم محمود عبد العزيز والطفل محمد أسامة وعرضت مع مشاهد من فيلم من أجل زيكو كما تواجدت الأغنية في الفيلم أيضا مما تسببت في حدوث حالة مميزة لدى الجمهور وخاصة أنها أغنية راقصة ووصل صداها إلى عدد من دول العالم.