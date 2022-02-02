ندوة توعوية لحث الفلاحين على تطبيق أنظمة الري الحديث في البحيرة

تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ خطة أعمال المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بجانب التوسع في استخدامه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارعين من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وعقدت الإدارة العامة للتوجيه المائي بغرب الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، ندوة توعوية حول أهمية المشروع القومي لتحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر، بالتعاون والتنسيق مع إدارتي الاصلاح الزراعى بايتاى البارود وجبارس بمحافظة البحيرة، بمقر الاصلاح الزراعى بمدينة ايتاى البارود، وذلك لاستعراض ومناقشة آليات تنفيذ المشروع مع روابط المزارعين.

أمثلة لتطبيق الرى الحديث بالأراضي الطينية القديمة

كما استعرضت الندوة، أهم المشكلات التي تواجه روابط المزارعين بالمناطق المنفذ بها الأعمال، وحسم تلك النزاعات والمشكلات، وايضا إستعراض أمثلة للتطبيق بالاراضي الطينية القديمة وعرض مميزات هذه النظم وسهولة تطبيقها بجميع الأراضي الزراعية بالمنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت الندوة التوعوية، تعريف المزارعين بخطوات وآليات تنفيذ بروتوكول البنك الزراعى لتمويل مشروع الري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وايضا عرض إنجازات المشروع القومى لتأهيل الترع وتوضيح مميزاته والجهود المبذولة من الدوله لإتمام المرحلة الأولى منتصف العام الحالى.

كذلك استعرضت الندوة، التعريف بأهمية دور روابط المزارعين بالمناطق المنفذ بها أعمال المشروع، فى تحفيز الفلاحين وزيادة مشاركتهم، لتحقيق ربحية جيدة وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة، وتوفير الطاقة التقليدية المستخدمة مثل الديزل فى أعمال الرى.

تأتي الندوة في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري، لعقد العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث بالاراضى القديمة فى مختلف المحافظات.