قرار من النيابة بشأن جثة «طفلة سوهاج»

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفلة توفت إثر دهسها أسفل عجلات سيارة في مركز دار السلام، وتسليمها لذويها.

وجاء بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وتبين أن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي"، ولا توجد شبهة جنائية.



البداية كانت بلاغ يفيد بوفاة طفلة صدمتها سيارة بدائرة مركز دار السلام، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات بوصول الطفلة "فاطمة م ص ع" 7 سنوات وتقيم بدائرة مركز دار السلام إلى المستشفي المركزي "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة.



وبسؤال والدها "محمود ص ع" 37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء عبور ابنته الطريق الزراعي الشرقي بذات الناحية اصطدمت بها السيارة "ملاكي" قيادة "حسين ع خ ا" 35 سنة سائق ويقيم دائرة محافظة قنا، مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية.



وبسؤال قائد السيارة أدلى بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه، ولم يتمكن من مفاداتها، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.





