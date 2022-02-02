الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الهند تسعى للتحول إلى قوة في إنتاج الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

تمضي الهند قدما في مساعيها للحد من الاعتماد على الصين، المنتج المهيمن لمستلزمات الطاقة الشمسية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى إضافة كميات هائلة من الطاقة المتجددة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أن هناك بندين في الميزانية التي تم إعلانها أمس الثلاثاء سوف يساعدان جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتوسيع حملة "صنع في الهند" التي تتبناها حكومته لتشمل قطاع الطاقة النظيفة، حيث يتم استيراد نحو 80% من إجمالي معدات الطاقة الشمسية من الجارة الشمالية للبلاد.

وتمت إضافة منح بقيمة 195 مليار روبية (2.6  مليار دولار) لتحفيز إنتاج المعدات محليًا، في حين يتم فرض ضريبة تبلغ 40% على واردات وحدات الطاقة الشمسية، و25% على الخلايا اعتبارًا من العام المالي المقبل.
وتعتزم الهند، ثالث أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، زيادة قدرتها على توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك 280 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

كما تعتزم الهند الاستمرار في رفع إجمالي القدرة بشكل حاد من أجل الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2070.

وتعتزم الحكومة الهندية، مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيثارامان أمام البرلمان أمس يوم الثلاثاء، إن "هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع  للنمو".
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن هذه الميزانية تعتبر واحدة من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون، والشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 1.4 مليار نسمة، لمعرفة اتجاه  السياسة الاقتصادية و أولويات الإنفاق العام.

الطاقة الشمسية الهند الصين الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة انبعاثات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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