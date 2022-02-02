الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

427 وفاة و133 ألفًا و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

إيطاليا
إيطاليا

سجلت إيطاليا 133 ألفا و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 427 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء .

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11  مليونا و و116  ألفا و422 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفا و925 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 128 مليونا و758 ألفا و201 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن. 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

بدأت إيطاليا تطبيق القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، على الزوار الأجانب أيضا، ولن يحتاج الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والذين يقدمون دليلا على إجراء اختبار سلبي أو شهادة تثبت أنهم تعافوا من الفيروس،  إلى تقديم اختبار سلبي اعتبارا من اليوم.

وبسبب المتحور “أوميكرون” شديد العدوى، كان الاختبار إلزاميا للجميع حتى الآن بغض النظر عن وضعهم الصحي. 

ومنذ بداية يناير، أصبح التطعيم ضد "كوفيد 19" إلزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيجري تغريم الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين لم يتم تطعيمهم بعد أو لم يتلقوا جرعة ثانية أو جرعة معززة على الرغم من وجود فرصة للقيام بذلك ، مبلغ 100 يورو «112 دولارا».

ومن المقرر أن يظل هذا الإجراء ساريًا حتى 15 يونيو، وينطبق على جميع المقيمين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بمن فيهم المواطنين الأجانب.

واعتبارا من 15 فبراير، سيُطلب من هذه الفئة العمرية أيضا تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء، في أماكن العمل مع الاضطرار إلى العمل عن بعد إذا لم يتم التمكن من القيام بذلك.

إيطاليا كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اللقاحات كورونا المستجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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