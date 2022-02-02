اكتمال تسجيل الوفود المشاركة في دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية

قالت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين 2022 اليوم الأربعاء إن جميع الوفود الـ91 التي ستشارك في الدورة قد أكملت التسجيل.

ووفقا للجنة، فأن اجتماعات التسجيل عُقدت مع جميع الوفود، حيث تم "إنجاز الأعمال ذات الصلة".

ومع اقتراب حفل الافتتاح يوم الجمعة، تزايد وصول الرياضيين وغيرهم من الجهات المعنية الأولمبية إلى بكين. وخلال 24 ساعة بين الساعة السادسة مساء 31 يناير والساعة السادسة مساء يوم أول فبراير، وصل 1750 شخصا إلى الصين.

وبحسب نتائج إحصاءات أصدرتها اللجنة، وصل ما إجماليه 12349 شخصا إلى بكين و117 غادروا بالفعل خلال الفترة ما بين 4 يناير و1 فبراير.

وجذبت دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 انتباه وسائل الإعلام العالمية وتغطيتها، حيث تم تفعيل ما إجماليه 8210 بطاقة اعتماد للصحفيين والمصورين والمذيعين خلال الفترة ما بين 4 يناير و1 فبراير.