الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب وزوجته بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية كبيرة من الأدوية

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي،  اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية غالية الثمن بخطة خبيثة لخداع رجال الجمارك بتبديل حقائب تمت عليها الإجراءات الجمركية، بأخرى مليئة بالأدوية المذكورة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب بالصالة الحمراء، أنهي أحد الركاب إجراءاته وتوجه لخزينة الجمرك لسداد المستحق عليه من ضرائب ورسوم جمركية تاركًا حقائبه على عربة حمل حقائب داخل الصالة، إلا أنه تلاحظ لكل من رمضان داخلي مأمور الجمرك ووليد صبري مدير الحركة المشرف على الصالة، دخول إحدى الراكبات الصالة بعربة عليها حقائب نفس الشكل والحجم والشبه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية عليها.

وقامت الراكبة بتبديل الوضع انتظاراً لخروج الراكب بحقائبه علي إن يترك ما تم تفتيشه وسداد الرسوم عليهم وهي ملابس زيادة عن المسموح، قام مدير الحركة بعرض الأمر علي اسامة محمد دياب مدير إدارة الجمرك والذي قام بمناظرة جواز سفر كل من الراكب والراكبة واللذان كانا قادمين علي الطائرة الأردنية القادمة من عمان وتبين أنهما زوجان، وتم تكليف أحمد عبد الرشيد زيدان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة التي حاولت تبديلهما لكي يخرج بهم زوجها، مما أسفر عن وجود كميات كبيرة جداً من الأدوية غالية الثمن، تم تكليف كل من جورج صفوت ومحمود القرش مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا وكذلك بسمة عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن وجود "ليبل" الحقائب المنزوع في جيوبهم لتضليل رجال الجمارك.

تم تشكيل لجنة  وجرد وتحريز المضبوطات التي بلغت 1200 عبوة من الأدوية غالية الثمن.  

محاولة تهريب القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي ضبط محاولة تشكيل لجنة جمارك مطار القاهرة الدولي سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي الإجراءات الجمركية

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