الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على سيدة وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها بالشرقية اليوم

محكمة
محكمة

تعقِد محكمة جنايات الزقازيق الشرقية، اليوم جلسة للنطق بالحكم في محاكمة سيدة وعشيقها، لاتهامهما بقتل زوجها.
البداية كانت بتلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة فاقوس يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط «محمود.ي.ع.إ»، 37 عامًا، ومقيم بمركز فاقوس و«سمر.ص.ح.أ» 27 عامًا، ربة منزل ومقيمة في «النمروط» مركز فاقوس لاتهامهما بقتل الزوج المجني عليه «مصباح.ع.إ.م»، زوج المتهمة الثانية مع سبق الإصرار.

وأكدت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي، في القضية رقم 7854 جنايات صان الحجر، المقيدة برقم 141 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، أن الزوجة المتهمة تربطها علاقة غير شرعية بصديق زوجها المجني عليه. وكشفت التحقيقات أن الزوجة اتفقت مع عشيقها على قتله، وتنفيذًا لذلك استدرجه الأول لمنزله وأعد برميلا ممتلئة بالمياه بعد إقناعه بضرورة التدريب على الغطس لتكتمل جاهزيته للتنقيب عن الآثار في المياه، فغطس المجني عليه برأسه حتى قاعدة البرميل، وأمسك المتهم الأول بقدميه للحيلولة دون خروجه من البرميل قاصدا قتله حتى توفي غرقا.

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