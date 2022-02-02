كأس العالم للأندية.. أحلام الأهلي المونديالية تصطدم بظروف استثنائية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتسجيل مشاركة جديدة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيظهر المارد الأحمر للمرة السابعة في مونديال الأندية الذي سينطلق غدًا الخميس في الإمارات.

وتستضيف العاصمة الإماراتية (أبوظبي) النسخة الـ 18 لمونديال الأندية، وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 7 فرق هي "الأهلي المصري، والهلال السعودي، والجزيرة الإماراتي، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، ومونتيري المكسيكي، وبيراي بطل تاهيتي".

وتفتتح المسابقة غدا الخميس بمباراة الجزيرة الإماراتي أمام بيراي بطل تاهيتي على ملعب "محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، فيما سيستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي على ملعب "آل نهيان بنادي الوحدة".

وسبق للنادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية ست مرات من قبل، آخرها في النسخة الماضية من المسابقة التي أقيمت في قطر والتي حصد بها الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

أبرز إنجازات الأهلي في المونديال، هو الحصول على الميدالية البرونزية مرتين في نسختي 2006 و2020، فيما نال نادي القرن الإفريقي المركز الرابع مرة وحيدة عام 2012، ويأمل ممثل مصر وإفريقيا في معادلة إنجاز فريقي مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي بعدما تأهلا للمباراة النهائية عامي 2010 و2013.

الظهور الأول للأهلي في كأس العالم للأندية كان عام 2005 في اليابان، وجاء الفريق في المركز السادس بعد خسارة مباراتين أمام كل من اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، وسيدني الأسترالي بنتيجة 1-2.

وفي النسخة التالية، نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ليسجل ظهوره الثاني على التوالي أيضًا في مونديال الأندية الذي أقيم في اليابان.

وتمكن الأهلي في نسخة مونديال الأندية لعام 2006 من حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث، إذ بدأ مشواره في المسابقة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين نظيفين، ليتأهل للدور نصف النهائي ويواجه فريق إنترناسيونال البرازيلي، ولكنه خسر بصعوبة أمام ممثل أمريكا الجنوبية بنتيجة 1-2، ليلعب مباراة المركزين الثالث والرابع أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي، ويفوز الأهلي بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية نجمه السابق محمد أبو تريكة.

عاد الأهلي للمشاركة في المونديال للمرة الثالثة عام 2008 في اليابان أيضا، ولكنه ظهر بشكل باهت للغاية، حيث خسر مباراتين أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-4، وأديلايد يونايتد الأسترالي بنتيجة 0-1، لينال المركز السادس، في البطولة التي توج بها فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد أربع سنوات، سجل الأهلي ظهوره الرابع في كأس العالم للأندية في نسخة عام 2012 في اليابان، حيث استهل الفريق الأحمر مشواره في البطولة بالفوز على فريق سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة 2-1، ولكنه خسر المباراتين التاليتين أمام كورنثيانز البرازيلي بهدف نظيف في الدور نصف النهائي، ثم أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث بنتيجة 0-2، لينال الأهلي في هذه النسخة المركز الرابع.

المشاركة الخامسة للأهلي في المونديال كانت في العام التالي مباشرة (2013) حيث أقيمت المسابقة في المغرب، وشهدت الظهور الأسوأ للأهلي في مشاركاته الست بالمسابقة، إذ تلقى هزيمتين أمام جوانزو الصيني بنتيجة 0-2، ومونتيري المكسيكي بنتيجة ثقيلة 1-5، ليحصد المركز السادس للمرة الثالثة.

شمس الأهلي غابت عن المونديال لمدة 6 سنوات كاملة، قبل أن يعود المارد الأحمر لبطولته المفضلة عام 2020 في قطر، حيث نجح الأهلي في تكرار إنجازه السابق بحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

الأهلي بدأ المونديال بالفوز على أصحاب الأرض الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ليتأهل للدور نصف النهائي، ولكنه وجد نفسه في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، ليخسر الأهلي اللقاء بنتيجة 0-2، ويلعب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام فريق بالميراس البرازيلي، إذ تمكن الأهلي من تحقيق الانتصار على الفريق البرازيلي بضربات الترجيح بنتيجة 3-2 في لقاء شهد تألق الحارس محمد الشناوي، ليحصل الأهلي على الميدالية البرونزية.

وبعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، سيسجل الأهلي مشاركته السابعة في مونديال الأندية، ولكن هذه المرة قد تكون المشاركة استثنائية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الأهلي في الوقت الحالي.

الأهلي سيخوض المونديال بدون مجموعة كبيرة من أبرز لاعبيه بسبب تعارض المواعيد بين بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، والتي تأهل بها منتخب مصر إلى المربع الذهبي، حيث سيواجه منتخب الكاميرون غدا الخميس في الدور نصف النهائي.

ولن يتمكن الخماسي الدولي "محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف" بجانب أكرم توفيق الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة المنتخب الوطني الأولى في كأس الأمم الإفريقية أمام نيجيريا، من الظهور مع الأهلي في المونديال، بسبب استمرار مشوار الفراعنة في البطولة القارية حتى يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي سيبدأ فيه الأهلي مشواره في كأس العالم يوم السبت المقبل بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي.

كما يعاني الأهلي من إصابات عديدة في صفوفه، حيث سيفتقد الفريق لخدمات كل من المغربي بدر بانون والشاب أحمد نبيل كوكا بسبب معاناتهما من مضاعفات فيروس كورونا، بالإضافة إلى نجم الفريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو المنضم حديثا من برايتون الإنجليزي بسبب إصابته بمزق في العضلة الأمامية، بجانب صلاح محسن الذي أجرى جراحة مؤخرًا في وجه القدم.

وعلق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على وضع فريقه قبل خوض منافسات المونديال، قائلًا "الأمر صعب للغاية بسبب الغيابات والإصابات قبل كأس العالم".

وأضاف موسيماني "لن نبكي على شيء، نحن محترفون وسنقاتل للنهاية، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا.. سنبحث عن تحقيق أهدافنا ولدينا كل الثقة في قدراتنا وعلى الظهور بصورة جيدة في كأس العالم رغم أننا لسنا مكتملين".

على الجانب الآخر، سيكون الأهلي على موعد مع تحقيق رقم قياسي فريد في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيفض الشراكة مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وسيصبح الأهلي أكثر فريق في العالم خاض مباريات في المسابقة.

ولعب الأهلي 15 مباراة في مونديال الأندية، بالتساوي مع أوكلاند سيتي، وسيخوض بطل إفريقيا مباراته رقم 16 في البطولة يوم السبت المقبل أمام مونتيري المكسيكي، ليحقق رقم قياسي جديد.

وخلال النسخ الست التي شارك بها الأهلي في المونديال، لعب المارد الأحمر 15 مباراة، وحقق 5 انتصارات، وتلقى 10 هزائم، كما سجل الأهلي 12 هدفا في مبارياته بالمونديال، فيما تلقت شباكه 24 هدفا.