سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 2-2-2022

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، خلال فترة التعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ 15,72 جنيه، وذلك في استمرار استقرار معدلات أسعار الصرف، خاصة بعد تطبيق قرارات تحرير سعر الصرف التى تعد من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي لمواجهة السوق السوداء للعملات، ومتابعة البنك المركزي المصري لمعدلات الاسعار لاستقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية خلال التعاملات مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك بمحافظات مصر، فى ظل توفير الكميات المطلوبة لحاجة العملاء لاستقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وكشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك أظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم .



سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهبمنت معدلات الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم.

