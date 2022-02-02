الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إغلاق فى تونجا بسبب كورونا

كورونا
كورونا

تخضع تونجا للإغلاق اعتبارا من ليل الأربعاء (0500 بتوقيت جرينتش)، بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا لدى عاملين يفرغان المساعدات الدولية.

وتعد هذه هي أحدث ضربة للمملكة الواقعة على المحيط الهادئ التي مازالت تخضع لحالة الطوارىء، وتتعامل مع آثار الثوران البركاني العنيف وأمواج المد العاتية التي وقعت في يناير.

وذكرت صحيفة "ماتانجي تونجا" الإلكترونية أنه تم اكتشاف الحالتين في ظل زيادة الاختبارات عقب وصول عدد كبير من سفن مساعدات الشحن إلى المملكة.
 

وتعتزم وزارة الصحة مراجعة القيود كل 48 ساعة.


وأرسلت دول عدة من بينها نيوزيلندا وأستراليا واليابان مساعدات عقبىالثوران، لكنها التزمت ببروتوكولات كورونا الصارمة مثل التسليم بدون تلامس.
 

وفي السابق، سجلت تونجا حالة إصابة واحدة بكورونا خلال الجائحة، وهي لمسافر وصل على متن رحلة عودة من نيوزيلندا في أكتوبر.


وكان ثوران بركان "هونجا-تونجا-هونجا-هاباي" في 15 يناير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وغطى المملكة بالرماد الكثيف. كما قطع كابل الألياف البصرية الدولي في تونجا، مما أغرق البلاد في الظلام الرقمي ولم تتم بعد استعادة الاتصالات بشكل كامل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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