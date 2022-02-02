أفلام السينما المستقلة ومناقشة رواية "أنا ذئب كان" بمعرض القاهرة الكتاب اليوم

في إطار فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتي السابع من فبراير المقبل، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية. تستقبل قاعة بلازا 2، في الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "جريح الماء"، للكاتب فؤاد مرسي. وذلك ضمن أنشطة الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في القصة القصيرة.

هذا ويشارك في مناقشة المجموعة كل من: الناقد الدكتور محمود عبد الغفار، الدكتور السيد رشاد، ويدير المناقشة الشاعرة إيمان السباعي.

يليها وفي نفس القاعة، في الثانية من بعد ظهر اليوم أيضا، لقاء مفتوح مع الكاتب السيناريست محمد رفيع، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، حيث يتناول اللقاء مناقشة روايته والصادرة عن دار بتانة للنشر والتوزيع، تحت عنوان "أنا ذئب كان".

ويشارك في مناقشة الرواية كلا من: الناقد الدكتور صلاح السروي، والروائية سلوي بكر، ويدير اللقاء الشاعر والناقد أحمد حسن.

و"محمد رفيع" وصلت مجموعته القصصية "عسل النون" إلى القائمة القصيرة لملتقى الكويت٬ للقصة القصيرة، وبدايته مع النشر كانت من خلال كتاب مشترك ضم مجموعته القصصية "بوح الأرصفة" بالإضافة إلي مجموعاته: أبهة الماء٬ ابن بحر٬ وساحل الغواية٬ وله رواية بعنوان "ساحل الغواية".

كما خاض تجربة الكتابة السينمائية فكتب أفلام: الحاوي خطف الطبق٬ معجزة عن قصة لنجيب محفوظ٬ "جافون" قصة معدة "ستر الحياة" فيلم تسجيلي٬ مدد يا طاهرة فيلم قصير٬ وكان آخر أعماله السينمائية سيناريو فيلم "كارما".

ــ "مئويات وشخصيات"

وضمن أنشطة محور مئويات وشخصيات، تستقبل قاعة الصالون الثقافي، في الرابعة بعد عصر اليوم أيضا، احتفالية بالسياسي دكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة. والتي يشارك فيها كل من: أحمد ناجي قمحة، انتصار محمد، دكتور جمال شقرة، دكتور حسن أبو طالب.

ــ تجربة الكاتبة الروائية نهلة مطر

وتحل الكاتبة الروائية نهلة مطر، في السادسة، في ضيافة الصالون الثقافي، ضمن محور تجربتي في الكتابة، حيث يحاورها حول مسيرتها الإبداعية ومشوارها الأدبي، الكاتب هشام جبر.

ــ أنشطة قاعة الفنون

في الثانية عشرة ظهرا، لقاء بعنوان "أفلام السينما المستقلة"، وذلك ضمن محور السينما التسجيلية.

يعقبها في الثانية، وضمن محور الثقافة التشكيلية، ندوة بعنوان "الفن والشخصية المصرية"، وتتحدث فيها الفنانة الدكتورة عبلة حنفي.

يليها في الرابعة عصرا، عرض فيلم "البوسطجي"، عن رواية الكاتب الكبير يحيي حقي، ومن بطولة شكري سرحان، صلاح منصور، زيزي مصطفي، ومن إخراج حسين كمال.

وفي إطار البرنامج الفني، تعقد في الثالثة عصرا، أمسية شعرية في شعر العامية المصرية، ويشارك فيها كل من الشعراء: بهي الدين عبد اللطيف، صالح الغازي، سمير السروجي، مصباح المهدي، محمد علي عزب، حبيبة الزين، إسلام حمادة، أحمد خطاب، هاجر فايد، أحمد جمال، وتديرها الشاعرة أمل حجاج.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.