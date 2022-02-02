الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل يمكن أن يعطى اختبار PCR نتيجة سلبية لدى مريض مصاب بـ أوميكرون؟

اختبار PCR
اختبار PCR

عند الإصابة بمتحور"أوميكرون" ، قد يُظهر اختبار PCR نتيجة سلبية.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، يمكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال، عندما يُجرى الاختبار بشكل غير صحيح أو في ظروف وجود كمية غير كافية من المواد الحيوية.

 

أعلن ذلك يفغيني تيماكوف، اختصاصي الوبائيات والتلقيح ضد الأمراض المعدية. وأشار الخبير في مقابلة مع إذاعة  "سبوتنيك" الروسية إلى أن متحور "أوميكرون" قد يغادر البلعوم الأنفي بسرعة كبيرة إلى درجة تمنع اكتشافه. لذلك، إذا كانت هناك أعراض واضحة، فمن الأفضل تجنب الاتصال بالمريض.

 

"وقال:" من الواضح حتى الآن أن الفيروسات النشطة  تظهر في متحور " أوميكرون" أثناء فترة الحضانة. ومتوسط ​​فترة الحضانة من2 ـ 3 أيام، وفي 7 أيام يتضح ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أم لا ".

 

ومع ذلك ، تختلف كل مرة الفترة التي يشكل فيها الشخص المصاب بـ CoViD-19 خطرا على الآخرين ويتوقف ذلك على شدة مسار المرض. قال تيماكوف إن المطعّمين يتحملون عدوى الفيروس التاجي بسهولة أكثر.

 

وأضاف قائلا إن شخصا كان مع السلالات السابقة، حاملا للعدوى خلال فترة تتراوح بين 10  أيام و3  أسابيع وفقا  لخطورة حالة صحته. فيما يتعلق بـ"أوميكرون" فلا يزال الوضع غامضا إلى حد الآن.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

نتيجة اختبار مريض اختبار PCR سلبية ميكرون أوميكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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