العراق: مقتل 4 من داعش بقصف جوى فى صلاح الدين

أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل أربعة من عصابات "داعش" بقصف جوي في محافظة صلاح الدين.



وقال الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية إنه "بناء على معلومات استخبارية تمكن طيران الجيش العراقي من قتل أربعة دواعش في محافظة صلاح الدين".



وأضاف أن طيران الجيش قصف، مساء اليوم، 4 مقرات لفلول داعش الإرهابي في المحافظة بناء على المعلومات الاستخبارية.

وعلي صعيد آخر، أعلن العراق، عن تطهير أكثر من 53% من المساحات الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في البلاد منذ عام 2004 وحتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن ممثل العراق بالإتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبدالرزاق، قوله "إن مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الألغام في عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومترا مربعا".

وأشار إلى أن "المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ2761 كيلومترا مربعا، أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام في العراق".

وأوضح أن أكثر المناطق تلوثا هي المناطق الجنوبية، لاسيما محافظة البصرة التي تعد أكثر المحافظات تلوثا في العراق ثم تأتي بعدها "المحافظات المحررة" ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط.

وأكد عبدالرزاق أن برنامج إزالة التلوثات "وطني عراقي" إلا أن هناك منظمات دولية تحصل على منح وتأتي تعمل في العراق، إضافة إلى الجهود الوطنية متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية والشركات والمنظمات العاملة في البلاد.

وكشف وزير البيئة العراقي، جاسم الفلاحي، السبت، عن أبرز المشكلات التي تواجه البرنامج الوطني لشئون الألغام في العراق، فيما أكد وجود مساحات شاسعة بأربع محافظات لا تزال ملوثة بالعبوات والألغام.

وقال الفلاحي، إن موضوع التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والشراك المخادعة والمخلفات الحربية إحدى المشكلات الجدية التي يواجهها البرنامج الوطني لشئون الألغام في العراق، مبينًا أن البرنامج سلمي مرتبط بوزارة البيئة بمساعدة الشركاء الوطنيين في وزارة الدفاع- الهندسة العسكرية، والدفاع المدني في وزارة الداخلية، وهندسة مديرية المتفجرات بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى والحكومات المحلية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.