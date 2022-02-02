نمو مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة بنسبة 100% بنهاية نوفمبر الماضى

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، أن القطاع استحوذ على تأسيس نحو 247 شركة جديدة خلال نوفمبر الماضي برأسمال بلغت قيمته نحو 153.96مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 142 شركة خلال نفس الفترة 2020 برأسمال قيمته 38.61 مليون جنيه.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الشركات الجديدة منها 152 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 65.16 مليون جنيه، و84 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 86.43 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 5 شركات برأسمال قيمته 1.36 مليون جنيه، ومجالات أخرى بعدد 5 شركات خلال نوفمبر الماضي وبقيمة 1.01 مليون جنيه.

أشار التقرير إلى أن نفس الفترة من عام2020 شملت إنشاء 103 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 33.40 مليون جنيه، ونحو 35 شركة بخدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 4.65 مليون جنيه وقطاع الاتصالات تأسيس شركة واحدة وأخرى 4 شركات.

وقال التقرير إنه تم تأسيس نحو 203 شركات جديدة خلال أكتوبر السابق عليه برأسمال بلغت قيمته نحو 68.73 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات الجديدة توزعت على النحو التالي: 137 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 48.52 مليون جنيه، و71 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 19.83 مليون جنيه، وقطاع الاتصالات 4 شركات، وأخرى شركة واحدة فقط.