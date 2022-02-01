الأوراق المطلوبة لقبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2021 من الجنسين

تنشر «الدستور» الأوراق المطلوبة، لقبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 من الجنسين بتقدير عام جيد على الأقل وألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما.

وهي كالتالي:

١ - شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات.

٢ - شهادة بتقديرات سنوات الدراسة

٣- قيد ميلاد مميكن.

٤- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

٥- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفي حالة سفره (يقدم شهادة تحركات من الجوازات) وتعهد

بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله للبلاد وفى حالة وفاته (يقدم صورة من شهادة الوفاة).

6-إقرار من المتقدم بموقفة من التجنيد - أو صورة شهادة الإعفاء منه.

٧-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

٨-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم.

٩-صورة سند الملكية أو بطاقة الحيازة الزراعية - إذا كان للمتقدم أو لأسرته أرض زراعية.

١٠ - عدد " ٤ " صور 6X4حديثة بالملابس الرسمية (بالبدلة) خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم.

١١- شهادة معتمدة من جهة عمل الوالد موضحا بها وظيفته الحالية والراتب الشهري والمؤهل الدراسي المعين به والمؤهل الحالي إن وجد.

١٢ - قيد عائلي لوالد المرشح ولجد الأب ولجد الأم + 4 صور من كل قيد.

١٣- الملف.. ويطلب من الموظف المختص قبل الموعد المحدد لتقديم الأوراق وذلك نظير سداد مبلغ

١٠٠٠ جنيه (فقط ألف جنيه لا غير) بخزينة مكتب التعيينات.

والملف يحتوي على الأوراق التالية:

1- طلب تعيين باسم السيد المستشار النائب العام تحرر بياناته.

2- مواعيد تقديم الملف.

3- الرقم السري الخاص بالمتقدم.

وأعلنت النيابة العامة، قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 من الجنسين بتقدير عام جيد على الأقل، وألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما.

وأضافت النيابة العامة، أن ذلك يأتي طبقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي وذلك مقابل سداد مبلغ ألف جنيه (١٠٠٠ جنيه) بخزينة مكتب التعيينات بعد تقديم صورة المؤهل للطالب.

وأشارت النيابة إلى أنه لن يقبل الملف بدون أصل المؤهل في المواعيد الآتية:

أولا للذكور:

يطلب الملف اعتبارا من يوم السبت الموافق ٥ /١ / ٢٠٢٢ وحتى يوم الخميس الموافق ١٠/ ٢/ ٢٠٢٢، وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٩/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة الرابعة مساء يوميا، وذلك وفقا للميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف.

ثانيا للإناث:

يطلب الملف اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٢/ ٢/ ٢٠٢٢ وحتى يوم الخميس الموافق ١٧/ ٢/ ٢٠٢٢ وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ٢ /٣ / ٢٠٢٢ وحتى يوم الخميس الموافق ١٠/ ٣/ ٢٠٢٢ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء يوميا، وذلك وفقا للميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف ويعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيا وفقا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.egولن يسمح بالدخول دون ارتداء الكمامة.