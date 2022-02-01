في السوبر ماركت.. كيف يتم اختيار الأطعمة بشكل صحي؟

في العالم الحديث، تنتظرنا المتاجر في كل زاوية وتنوع المنتجات التي تقدمها لنا لكن في بعض الأحيان هذا يجعل الموقف أكثر صعوبة، قد نتعرض لمنتج انتهت صلاحيته متأخرًا أو ينتهي بنا الأمر بشراء فواكه وخضروات غير ناضجة أو لا طعم لها، الأمر الواجب تجنبه.

وفقًا لموقع bright side نوضح الحيل التي ستساعدك على شراء منتجات طازجة وصحية.

زيتون

عند اختيار الزيتون ، من الأفضل اختيار البذور التي تحتوي على بذور، هذا لأنه بعد إزالة البذور يتم وضع الزيتون في مخلل يدخل إلى الداخل ويمكن أن يجعل الفاكهة تبدو وكأنها مهروسة، علاوة على ذلك ، فإنه يلقي بظلاله على المذاق الحقيقي للزيتون عندما يدخل.

سمك السالمون

كما قد يبدو مفاجئًا ، يجب ألا يكون للأسماك الطازجة رائحة سمكية واضحة، إذا شعرت بهذا ، فمن المحتمل أن الأسماك ليست طازجة.

علامة أخرى على النضارة هي اللون عادة ما تكون أسماك السلمون التي تزرع في مزرعة ذات لون وردي فاتح ، بينما عادة ما تكون الأسماك البرية ذات ظلال داكنة، إذا كانت هناك بقع رمادية أو بنية على سطح السمكة ، فهذا يشير إلى أنه تم تخزين الأسماك لفترة طويلة بالفعل.

التمور

يمكن أن تذبل التمور الطازجة ، لكن ليس كثيرًا ، ولا ينبغي أن تكون قاسية جدًا، الفواكه المجففة هي الأفضل عندما تبدو سمينًا وذات قشرة لامعة قليلاً، لا ينبغي أن تحتوي على بلورات السكر أو البقع البيضاء، حيث يشير وجودها إلى أن التدهور قد بدأ بالفعل.

الثوم

إذا كان طازج ، فيمكن فهم ذلك برائحة خفيفة إذا كانت الرائحة شديدة الوضوح ، فمن المحتمل أن تكون الخضروات قديمة أو تم تخزينها بشكل غير صحيح، علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون قد بدأ أيضًا في التعفن من الداخل.

أفوكادو

أي بقع واضحة تختلف عن اللون الرئيسي تشير إلى وجود خطأ ما في الفاكهة، من الأفضل تجنب الأفوكادو الذي يحتوي على علامات قشرة داكنة، لأن هذه غالبًا ما تكون علامة على بدء عملية التعفن. يمكنك أيضًا الضغط على المنطقة المجاورة للساق - إذا كان بإمكانك وخزها بإصبعك ، فمن المحتمل أن تكون الفاكهة مفرطة النضج.

الرمان

في بعض الأحيان، يتحول شراء ثمرة الرمان إلى خيبة أمل لأنها اتضح أنها شاحبة وليست حلوة من الداخل، لتجنب مثل هذا الموقف ، انتبه إلى ما يلي: لا ينبغي أن يشكل شكل الثمرة دائرة مثالية ، بل يجب أن تكون زاويّة ، حيث أن نعومة وصلابة القشرة هي أيضًا مؤشرات على النضج.

ليمون

يمكن التعرف على الليمون الجيد من خلال وزنه وسمك قشرته، قد لا تبدو الثمرة كبيرة للوهلة الأولى ، لكنها يجب أن تكون ثقيلة، الجلد الرقيق والغمازة حيث كان الجذع مع وجود خطوط صغيرة تشع منه هو علامة على وجود ليمونة من الدرجة الأولى، تظهر أن هناك نسبة عالية من المعادن في الفاكهة.