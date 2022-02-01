الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبد الباسط يكشف لـ«الدستور» حقيقة اقتباس «11:11» من فيلم إسباني

السيناريست ياسر
السيناريست ياسر عبدالباسط،

أعرب السيناريست ياسر عبدالباسط، عن سعادته بتجربة فيلمه الجديد “11:11”، وذلك خلال العرض الخاص للفيلم بإحدى قاعات دور العرض السينمائي بالتجمع الخامس.

وقال عبدالباسط لـ«الدستور»، إن اسم الفيلم يتشابه فقط مع الفيلم الإسباني إلا أن المحتوى بعيد تماما عنه، مؤكدًا أن القصة مختلفة تمامًا. 

وأضاف أن هناك اختلاف كبير بين السيناريو السينمائي للعمل والرواية، مؤكدًا أن الفيلم يدور حول 4 شخصيات لكل منهم قصة مختلفة، تدور كواليسها ما بين الدراما والرومانسية في اطار من التشويق والإثارة. 

«11:11»

تدور أحداث العمل حول شخصية سعيد التي يجسدها الفنان إياد نصار وهو محام يحاول الانتحار بضرب نفسه بالرصاص ويفقد ابنه خلال أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق. 

والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبوزيد، وتأليف ياسر عبدالباسط، وبطولة إياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي.

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