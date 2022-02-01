حجز المتهم بالتعدى على شقيق زوجته بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حجز المتهم بالتعدى على شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية بينهم، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية بمدينة بدر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم .

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم هو حماده .م عامل بورشة، قام بالتعدى على شقيق زوجته بآلة حادة بسبب خلافات عائلية نشبت بينهم .

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر بأن المجنى عليه حضر لمحل سكنه وتعدى عليه بالضرب ونشبت بينهم مشاجرة انتهت بضربه بآلة حادة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر تفيد بقيام عامل بورشة بالتعدى على شقيق زوجته بآله حادة بسبب خلافات عائلية نشبت بينهم وبإجراء التحريات الأمنية الأزمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية نشبت بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.