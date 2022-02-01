الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الفيوم» تعقد ندوة تثقيفية للنهوض بصناعة عسل النحل (صور)

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم ندوة عن اهم المشاكل التى تواجه النحالين وك

عقد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الثلاثاء، ندوة حول أهم المشاكل التى تواجه النحالين وكيفيه استخراج تراخيص للمناحل وأهم الأمراض التي تُصيب النحل وطرق علاجها والوقاية منها.   

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وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن وزارة الزراعة برئاسة  السيد القصير، حريصة على النهوض بصناعة عسل النحل للحفاظ على ريادة مصر في إنتاج العسل مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال إنشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.

عقدت الندوة بمركز طامية بالتنسيق مع الإرشاد الزراعي بالمديرية والمركز القومى للبحوث قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة.

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حضر الندوة كلًا من المهندس زاينهم عاشور محمد مدير عام الإرشاد الزراعى بالفيوم والدكتورة رشا فرج المركز القومى للبحوث  قسم بحوث النحل والمهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة والمهندس ممدوح ابراهيم  ارشاد مديرية الزراعة بالفيوم والمهندس سعد عبد الفتاح احصائى النحل إدارة الإنتاج الحيوانى المهندس نصر شعبان مفتش إرشاد طامية.

وكيل زراعة الفيوم ندوة أبرز المشاكل النحالين إصدار تراخيص

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