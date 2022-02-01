الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السفارة الأمريكية بالقاهرة: إطلاق حملة الترويج السياحي لمدينة إسنا بالأقصر

الأقصر
الأقصر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية قامت، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة السياحة والآثار بإطلاق حملة الترويج السياحي لمدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

وذكرت السفارة - فى بيان صحفى - ان هذه الحملة تعد جزءا من استثمارات الحكومة الأمريكية التي بلغت 8.6 مليون دولار والتي ساهمت في ترميم المعالم والمواقع التاريخية وإحياء البنية التحتية للسياحة في إسنا، من خلال وضع إسنا كواحدة من الوجهات السياحية الرئيسية لمنظمي الرحلات والمستثمرين.

ونقل البيان عن ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الافتتاح قولها ان "الولايات المتحدة ساهمت بأكثر من 100 مليون دولار (أي 1.57 مليار جنيه مصري) للحفاظ على العشرات من مواقع التراث الثقافي في جميع أنحاء الجمهورية".

وأضافت أنه في العام الماضي، تم افتتاح وكالة الجداوي بإسنا بعد تطويرها.. معربة عن سعادتها لإطلاق حملة الترويج السياحي لمدينة إسنا.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تسهم في استعادة إسنا لوضعها مرة أخرى على خريطة السياحة وذلك بمشاركة القطاع الخاص لاستكشاف فرص الاستثمار وعقد الشراكات.

ووفقا للبيان.. تنظم الحملة خلال الأشهر المقبلة عددا من المعارض والمسابقات للتصوير الفوتوغرافي وفعاليات الفلكلور الثقافي للمدينة لتسليط الضوء على معالم إسنا واستعدادها لاستضافة المزيد من الزوار والسائحين، بالإضافة إلى خلق الفرص لمزيد من الاستثمار الواعد. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إحياء السياحة الثقافية في إسنا، وخلق فرص العمل، وزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص، وذلك بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة التعاون الدولي، ومحافظة الأقصر، والشركاء المحليين بما في ذلك "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة".

وأشارت السفارة إلى أن الشعب الأمريكي استثمر منذ عام 1978 أكثر من 30 مليار دولار (471 مليار جنيه مصري) لدعم التنمية الاقتصادية في مصر.

سفارة الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية الترويج السياحي السياحة محافظة الأقصر

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وائل لطفي

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