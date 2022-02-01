المشدد 3 سنوات لمسجل خطر لسرقته ربة منزل بالإكراه في حدائق القبة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة ربة منزل بالإكراه بحدائق القبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم «جمال ا» مسجل خطر تهمة سرقة "مبلغ مالي وهاتف محمول" المملوك للمجنى عليها "رانيا.ع" كرهاً عنها بالطريق العام حال حمل المتهم سلاح أبيض مطواه.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استولى على حقيبة المجني عليها وأخذ مبلغ مالي وهاتف المجنى عليها، وأشهر في وجهها سلاح أبيض ما بث الرعب في نفسها، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وفر هاربا.

وكان قسم شرطة حدائق القبه، أثناء مرور دورية أمنية، تلقى استغاثة من ربة منزل مفاده سرقتها أثناء سيرها بالطريق العام وادلت أوصاف المتهم وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترف ارتكاب العديد من وقائع السرقات بذات المكان.

وتحرر عن المحضر اللازم.