«رحمي» يتابع الجدول الزمني لتنفيذ أعمال رصف شوارع محافظة الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير لمناقشة نسب تقدم الأعمال في المشروعات الجارية.

حضر الاجتماع الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ والمستشار عمرو حتاتة المكتب القضائي للمحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن أعمال الرصف التي ستنفذها الشركات خلال خطة العام الجديد ستشمل الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالرصف من عمل رصيف، وأعمدة إنارة ديكورية وصفايات مياه أمطار، موجها بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الجداول الزمنية التي سبق أن حددتها الشركات المنفذة وموافاة المحافظة بالتقارير اليومية بنسب تنفيذ الأعمال ومدى التزام الشركات بالتنفيذ.

وناقش رحمي، نسب الإنجاز بمشروع توسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه، حيث يتيح المشروع توسعة الطريق من منشأة البكري وحتى بداية سكة طنطا والذي تم رصفه.

وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا المشروع يساهم بشكل كبير في تحقيق سيولة الحركة المرورية سواء في مدخل المحلة أو شوارعها الداخلية بما يتواءم مع المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة المحلة الكبرى.

واختتم الاجتماع بمناقشة أعمال الرصف بشارع الإسكندرية، أعمال تركيب كلاً من كوبري المشاة الكهربائي بطنطا وكوبري المشاة الكهربائي بالمحلة وكذا نسب تطور الأعمال بطريق ميت حبيش الجديد.

وتفقد المحافظ خلال جولة مسائية أعمال الرصف والتطوير في المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا، الطريق الرابط بين المنطقة اللوجستية والطريق الدولي “طنطا- قطور، طنطا- كفر الشيخ” بطول كيلو ونصف بتكلفة 47 مليون جنيه، توسعة طريق ميت حبيش الجديد.