حبس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية 4 أيام

أمرت النيابة العامة، الثلاثاء، بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمُواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون و700 ألف جنيه).

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطا إجراميًا في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه على حساب الشركة الخاصة به تحويلات مالية بالعملة، وعقب ذلك يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار نصيبهم في تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام (2.7مليون جنيه مصرى).