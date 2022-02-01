ما هو شهر التاريخ الأسود؟ وأبرز الاقتباسات من القادة الملهمين

تحتفل العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالتاريخ الأسود في شهر فبراير، ومن المهم التعرف على الأحداث والمساهمات المهمة للأمريكين الأفارقة عبر التاريخ مع بعض من أفضل الاقتباسات الملهمة حول العرق والمساواة

تم إنشاء شهر تاريخ السود في الأصل في عشرينيات القرن الماضي باعتباره "أسبوع تاريخ الزنوج" من قبل المؤرخ كارتر جي وودسون، لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1970 عندما وسع الرئيس جيرالد فورد الحدث إلى شهر كامل، موضحًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اغتنام الفرصة لتكريم الإنجازات التي غالبًا ما يتم تجاهلها للأمريكيين السود في كل مجال من المجالات طوال التاريخ.

من ثورغود مارشال أول أمريكي من أصل أفريقي يتم تعيينه في المحكمة العليا الأمريكية إلى سي جيه ووكر أول مليونيرة أمريكية من أصل أفريقي في العالم إلى باراك أوباما أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي في تاريخ الولايات المتحدة، نظرة حول أكثر الاقتباسات إلهامًا من أعظم القادة السود في العالم يتحدثون عن العرق والمساواة والحب وفقا لموقع يورتانجو.

"الحقيقة قوية وهي تسود" سوجورنر تروث

"يجب ألا ننسى أبدًا أن تاريخ السود هو تاريخ أمريكي. ساهمت إنجازات الأمريكيين من أصل أفريقي في عظمة أمتنا ". إيفيت كلارك

"إذا لم يكن هناك صراع ، فلا يوجد تقدم." - فريدريك دوغلاس

"الوقت مناسب دائمًا لفعل الصواب." - الدكتور مارتن لوثر كينج الابن.

“يجب ألا يقاس النجاح بالموقف الذي وصل إليه المرء في الحياة بقدر ما يقاس بالعقبات التي تغلبها أثناء محاولته النجاح”. - بوكر ت واشنطن

"إذا قبلنا التمييز ووافقنا عليه، فإننا نتحمل المسؤولية بأنفسنا ونسمح للمسؤولين بإراحة ضمائرهم من خلال الاعتقاد بأن لديهم قبولنا وموافقتنا.. لذلك ، يجب علينا الاحتجاج علانية على كل شيء ينم عن تمييز أو افتراء ". - ماري بيثون

"تمسك بالأحلام، لأنه إذا ماتت الأحلام، فالحياة طائر مكسور الجناح لا يستطيع الطيران" - لانغستون هيوز