عرض حفل افتتاح طريق الكباش في جناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب

عرض جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ اليوم، ضمن فعاليات سادس أيام المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حفل افتتاح طريق الكباش الذي تم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وخصص جناح وزارة الدفاع شاشة عرض في مقدمة الجناح لعرض مقاطع من حفل افتتاح طريق الكباش، وهو ما لاقي إعجاب واستحسان العديد من رواد المعرض وجذب العديد من المواطنين لمشاهدته مرة أخرى.

وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.



وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.