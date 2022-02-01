الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للمرأة» يشكر الرئيس على توجيهاته بإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته بإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري، وذلك خلال اجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للإنتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المصرية، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية  للرئيس على هذا التوجيه لأن المرأة تعد الحلقة الأضعف في قضايا الأسرة وفي المحاكم فهى تجري علىً تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية ونفقة الأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق والقضايا المتعلقة بالتمكين من منزل الزوجية وقضايا اجر المسكن والحضانة وقضايا آخرى كثيرة ، لذا فهي تحتاج كافة الدعم والمسانده من الدولة للحصول على حقوقها وحقوق اطفالها وتخفيف الأعباء التي تقع على كاهلها بعد حدوث الطلاق ، مشيرة أن التقاضي داخل محاكم الأسرة يستغرق الكثير من الوقت مما يمثل عبء  كبير على المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر في ظل دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافع والمناصر الأول عن حقوق المرأة، مؤكدة أن الرئيس ينادى دائما  بتحقيق العدالة الناجزة وهو حريص على مساندة المرأة وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع. 
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة هدفها رأب الصدع بين الزوجين  والحفاظ على كيان الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع من التفكك والانهيار، ونأمل استمرار هذه الجهود  . 
وأعربت عن آمالها بأن تشهد الفترة القادمه الانتهاء وانجاز العديد من قضايا محاكم الأسرة المتعلقة بالخلع والنفقة والطلاق وغيرها في ظل توجهات السيد الرئيس .

الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة البيانات المجلس القومي للمرأة مايا مرسي مؤخر الصداق القومي للمرأة حالات الطلاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف حقيقة الفرق بين متحورات كورونا

السيسى يوجه بالاستمرار في إنشاء المجمعات الصناعية ودعم شباب المستثمرين

«الصحة»: يجب ارتداء «الكمامة» خلال ساعات العمل للوقاية من «كورونا»

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثاني في العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها