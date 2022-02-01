4 مصابين فى تصادم سيارتين بقنا

شهدت اليوم الثلاثاء، قرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، حادث تصادم سيارتي ملاكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي بقرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وكان قد أصيب 7 مواطنين باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة بنجع صديق التابع لمركز نجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة وردة أحمد فؤاد 44 عاما،عبدالله ناصر صدقي 8 أعوام، محمد ناصر صدقي، 7 أعوام، محمود ناصر صدقي 16عاما، منة ناصر صدقي، 15 عاما، جنا ناصر صدقي، 13 عاما، ميرنا ناصر عباس 12 عاما، بحالة تلبك معوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.