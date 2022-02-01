الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صحة النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون المجلس المصرى الصحى

النائب أشرف حاتم
النائب أشرف حاتم

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، بشكل نهائي علي مشروع قانون (المجلس المصري الصحي)خلال اجتماع اللجنة اليوم وسط حضور من ممثلي الحكومة.

وجاءت الموافقة على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات ببعض المواد.

وأشار أشرف حاتم إلى أن المجلس الصحي المصري الهدف الأساسي امتحانات مزاولة المهنة والبرنامج التدريبي وهي شهادة موحدة لكل خريجي الكليات الصحية المصرية سواء طب أو اسنان أو طب بيطري.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة،  قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة.

وتوافقت اللجنة خلال على مسمى مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو "المجلس الصحى المصرى"، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي "المجلس المصرى للتخصصات الصحية"، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذى أكد له أن الحكومة توافقت على مسمى "المجلس الصحى المصرى" لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.

وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع وحوار مجتمعى حول مشروع القانون بحضور ممثلى الجهات والنقابات الصحية والطبية وعدد من المتخصصين.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون، على إنشاء المجلس الصحى المصرى، وتنص على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات.

الحكومة بمجلس النواب المجلس المصري الصحي خريجي الكليات اسنان

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وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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