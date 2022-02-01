الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: 7901 إصابة جديدة بكورونا

العراق
العراق

أعلنت العراق، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أنها سجلت 7901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 6550 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 16 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 49754".

 يذكر أنه ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، إلى 378 مليونا و840 ألفا و483 مصابا، وفقا لموقع ورلد ميتر.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و692 ألفا و137 حالة، فيما تعافى 299 مليونا و127 ألفا و549 حالة.

العراق الموقف الوبائي جائحة كورونا فيروس كورونا اصابة فيروس

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