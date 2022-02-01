مستشار الرئيس: نتوقع ظهور متحورات أخرى من كورونا خلال الفترة المقبلة

عقب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة العامة، على انتشار متحور جديد من متحور كورونا "أوميكرون" يسمى "be2"، أنه لن يكون المتحور الجديد وأنه سيظهر متحورات أخرى وذلك بسبب انتشار الفيروس.

وأوضح تاج الدين أن جميع الفيروسات في الدنيا قابلة للتحور وتعطي أشكالا جديدة كي تتهرب من المناعة التي يشكلها جسم الإنسان أو مقاومة الأدوية التي يتم اتخاذها للشفاء منه، لافتا إلى أن الفيروسات تتمحور أيضا للهروب ومقاومة اللقاحات.

ونوه تاج الدين إلى أن من الممكن أن تكون متحورات كورونا التي تم اكتشافها مثل أوميكرون أو دلتا أو غيرها أقل بكثير من المتحورات الحقيقية الموجودة بالفعل.

وأشار تاج الدين الى أنه حتى الآن استطاعت مصر التصدي لكافة المتحورات التي ظهرت والإصابات التي نتجت عنها، بجانب توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بكميات كبيرة تكفي أعدادا كبيرة من المواطنين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358165 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 425911 من ضمنهم 358165 حالة تم شفاؤها، و 22635 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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