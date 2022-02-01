الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يقر حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا قيمتها 1.2 مليار يور

أورسولا فون دير
أورسولا فون دير لاين

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساعدة مالية بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوكراني.


وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين- في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- أنه من المقرر صرف المبلغ المذكور على مرتين، كل منهما بقيمة 600 مليون يورو.


ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى "إعطاء موافقتهما على البرنامج والاتفاق بسرعة، حتى نتمكن من صرف الدفعة الأولى من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

فيما قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن بلاده سوف تزيد عدد جنود الجيش إلى 100,000 خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأضاف  أنه يبحث موعد محادثات السلام المقبلة مع روسيا بمشاركة فرنسا وألمانيا، وفقا لقناة العربية.

وفي سياق متصل، أكدت وكيلة الأمين العام للشئون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أنه لا يمكن أن يكون هناك بديل للدبلوماسية والحوار في حل الأزمة الأوكرانية، خاصة بعد أسابيع من تفاقم التوترات حول أوكرانيا.

وسلطت "روزماري ديكارلو"- في كلمتها أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن ليلة أمس بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- الضوء على "المخاوف الأمنية المعقدة وطويلة الأمد وتصورات التهديد التي أثيرت، مشيرة إلى أن أي تدخل عسكري تشارك فيه روسيا، أو قوات حلف الناتو، يجب تجنبه، وقالت إن أي توغل من جانب دولة في أراضي دولة أخرى سيكون مخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

بروكسل بلجيكا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي المفوضية الاوروبية

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