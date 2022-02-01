تجديد حبس 3 طلاب جردوا فتاة من ملابسها وصوروها عارية في مايو

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة مايو، اليوم الثلاثاء، حبس 3 طلاب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستدراج فتاة وتجريدها من ملابسها لابتزازها بمنطقة مايو.



كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 طلاب، استدرجوا فتاة قاصر داخل شقة أحدهم بمدينة 15 مايو، وجردوها من ملابسها وصورها عارية بقصد ابتزازها للحصول على مبلغ مالي وممارسة علاقة محرمة معها.

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من فتاة عمرها 15 سنة، مفاده قيام 3 شباب باستدراجها لشقة أحدهم وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية رغمًا عنها.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهمين "أحمد، يوسف، زياد"، وتبين قيام المتهم الأول باستدراج الفتاة لشقته مستغلًا ارتباطها به بعلاقة عاطفية وثقتها به، وفور دخولها الشقة فوجئت بالمتهم وأصدقائه يجردوها من ملابسها ويصورها عارية لابتزازها.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.