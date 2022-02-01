الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايسة عطوة: الرئيس السيسي دائمًا مهموم بالأسرة المصرية

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه مع وزير العدل اليوم والخاصة بضرورة إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، حيث وجه بإنهاء قضايا الخلع والنفقة والطلاق خلال عام، مؤكدة بأن هذا التوجه الرئاسي يصب فى مصلحة الأسرة المصرية، ويعمل على إنهاء النزاعات التى تمتد إلى سنوات وتسبب الضرر للأبناء أكثر من الأزواج.

وأضافت عطوة أنه دائمًا وأبدًا الرئيس السيسي يعلم مشكلات وهموم الأسر المصرية، ويضع يده على الحلول لإنهاء المشكلات من جذورها، مما يعمل على الحفاظ على نسيج الأسرة لما له من بعد قومي لإعداد أجيال قادرة على الحفاظ على الهوية المصرية والحفاظ على تماسك المجتمع.

وأردفت عضو مجلس النواب أن هذا القرار يدعم الأسرة المصرية ويدعم الاستقرار الأسرى، وينهي مشكلات تدوم لسنوات دون فصل قاطع مما يسبب فى تشرد الأم أو الزوج وبالتأكيد الأبناء نتاج إطالة أمد النزاع والتقاضي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تابع مع وزير العدل المستشار عمر مروان، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، ووجه فخامته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

واستعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لكل الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

النائبة مايسة عطوة مجلس النواب الرئيس السيسي وزير العدل القضايا الاسرة المصرية

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