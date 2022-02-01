بسبب راكية فحم.. التصريح بدفن جثث زوجين توفيا خنقًا في القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثتي زوجين توفيا خنقًا بسبب التدفئة في مركز شبين القناطر.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بواسطة مفتش الصحة، تبين إصابتهم باختناق بغاز أول أكسيد الكربون.

وقد تلقى مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي باستغاثة طفل لعثوره على جثة والده ووالدته متوفيان بغرفة نومهما نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بواسطة "ركية فحم".

تم إخطار المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "إ. س. ك"، 22 سنة، على جثة والده "س. ك. ن"، 42 سنة، عامل بمصنع زجاج، ووالدته "ف س ح"، ربة منزل، داخل غرفة نومهما، دون ثمة إصابات ظاهرية ووجود كافة متعلقاتهم، عدا كسر بباب الشقة خلال محاولة نجله الدخول لهما لعدم استجابتهما للطرق عليه.

بتفتيش مكان الواقعة تبين وجود وعاء صاج به كمية من الفحم بغرض التدفئة "ركية فحم" مع غلق كافة منافذ الغرفة، مما تسبب في اختناقهما واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.