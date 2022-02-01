الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب راكية فحم.. التصريح بدفن جثث زوجين توفيا خنقًا في القليوبية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثتي زوجين توفيا خنقًا بسبب التدفئة في مركز شبين القناطر.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بواسطة مفتش الصحة، تبين إصابتهم باختناق بغاز أول أكسيد الكربون.

وقد تلقى مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي باستغاثة طفل  لعثوره على جثة والده ووالدته متوفيان بغرفة نومهما نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بواسطة "ركية فحم".

تم إخطار المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "إ. س. ك"، 22 سنة، على جثة والده "س. ك. ن"، 42 سنة، عامل بمصنع زجاج، ووالدته "ف س ح"، ربة منزل، داخل غرفة نومهما، دون ثمة إصابات ظاهرية ووجود كافة متعلقاتهم، عدا كسر بباب الشقة خلال محاولة نجله الدخول لهما لعدم استجابتهما للطرق عليه.

بتفتيش مكان الواقعة تبين وجود وعاء صاج به كمية من الفحم بغرض التدفئة "ركية فحم" مع غلق كافة منافذ الغرفة، مما تسبب في اختناقهما واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

النيابة العامة في القليوبية مركز شبين القناطر التصريح بدفن الكشف الطبى مدير أمن القليوبية أكسيد الكربون ركية فحم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

الشهود فى رشوة الصحة: محمد الأشهب اعتاد تخليص مصالحه دون العودة للوزيرة

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل «ظهر» خلال أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

أمريكا وإسرائيل تبحثان تهديدات إيران والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا