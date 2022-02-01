أريج محمد: فرص منتخب مصر مرتفعة في التأهل لنهائيات كأس العالم

تشارك الإعلامية أريج محمد، مقدمة البرامج بقناة الكأس، في ندوة عن الإعلام الرياضي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، متحدثة عن دور الإعلام الرياضي في توعية وتثقيف المشجعين ومحبي الرياضة، كما تحدثت عن كأس العالم 2022 في قطر وحظوظ المنتخبات العربية في البطولة.

وقالت أريج في تصريحات لها، إن الإعلام الرياضي له دور كبير في تثقيف وتوعية محبي الرياضة على المستوى المحلي والدولي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإعلام برز مؤخرا وذاع صيته نتيجة اهتمام العديد من المواطنين بمتابعة الرياضات المحلية والعالمية خاصة رياضة كرة القدم.

وأضافت الإعلامية، أن هذا الاهتمام الجماهيري، ألقى على كاهل الإعلام الرياضي ومقدموه، مسؤولية كبيرة، تتمثل في ضرورة مواكبة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية سواء كانت محلية أو دولية والإلمام بكافة المعلومات والأخبار الخاصة بها، وذلك لإطلاع المشاهد عليها وإشباع رغبته واهتمامه الرياضي.

وتطرقت الإعلامية أريج محمد، إلى الحديث عن كأس العالم 2022، متوقعة أن تشهد هذه النسخة منافسات قوية من قبل المنتخبات العربية، خاصة في ظل الأداء القوي والمشرف الذي قدمته هذه المنتخبات في كأس العرب وبطولة الأمم الإفريقية، مشيدة بأداء منتخب مصر، الذي يحظى بحظوظ مرتفعة في التأهل لنهائيات كأس العالم.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.