الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية فى أسيوط

عيار ناري
عيار ناري

بدأت النيابة العامة في أسيوط، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بقتل شقيق زوجته بطلق ناري، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من المستشفى الجامعي باستقبالها شخص مقيم بدائرة المركز، متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وما قررته شقيقته باتهامها لزوجها بإطلاقه عيار ناري من سلاح كان بحوزته صوب شقيقها محدثاً إصابته التي أودت بحياته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات زوجية بين الجاني وزوجته "شقيقة المجني عليه".
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم "فرد محلى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في أسيوط جثة تشريح طلق ناري قتل التصريح بالدفن تقرير

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل «ظهر» خلال أشهر

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

التحريات تكشف السبب وراء حريق «عمارة وفاء عامر»

إنجاز عالمي لمستشفى حكومي.. مناظير الفراغ الثالث بمستشفى دار الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

محطة تل أبيب

المزيد

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد

أمريكا وإسرائيل تبحثان تهديدات إيران والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية