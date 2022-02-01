في طلب إحاطة للحكومة.. أزمات شبكات الإنترنت بالصعيد تصل البرلمان

لعدم وجود تليفونات الأرضية..

تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استمرار أزمات ضعف شبكات الإنترنت في محافظات الصعيد وبمحافظة بني سويف على وجه الخصوص.

أكدت أنه على الرغم من المطالبات المتعددة بوضع حلول لأزمات ضعف الإنترنت، إلا أن الإشكالية لا زالت قائمة، ويواجه المواطنون في العديد من محافظات الصعيد ومنها محافظة بني سويف مشكلات كبيرة بسبب سوء هذه الخدمات، لاسيما وأن الانترنت أصبح جزء أساسي من حياة المواطنين ولم يعد مجرد رفاهية في ظل اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي بكافة قطاعات الدولة أصبح لزامًا توفير كافة المقومات وفي مقدمتها الإنترنت لضمان نجاح المنظومة.

ولفتت عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف إلى أن مناطق عديدة بمحافظة بني سويف تعاني من هذه الأزمة خاصة منها من لايوجد به التوصيلات الخاصة بكابلات التليفونات الأرضية ومنها أماكن شبكات الإنترنت تمثل إشكالية أيضا.. وتوجد العديد من الأمثلة لهذه المناطق وليس على سبيل الحصر حيث قرية ميدوم وقرية الميمون بمناطق المعاير بنزلة الجنيدي ومسجد أبو حدقة ببنى سليمان، وعدم وجود وحدات السنترال بعزب أحمد محسن والطحاوى وأبو يوسف والخطابية ودرويش عمار والصعايدة والوكيل والحبايشة.

وتضمنت الأماكن أيضًا بحسب طلب النائبة فاطمة سليم الوحدة المحلية لقرية قمن العروس، حيث عزبة أدريجه الشارع الرئيسي من الجهه القبلية، وعزبة وصفي، والوحدة المحلية لقرية بابو صير الملق حيث كفر محمود يسن، أرض محمود نبوى، عزبة زعزوع إلى مدخل النواميس، والوحدة المحلية لقرية أنفسط، حيث عزبة عبد الرحمن سيد مبروك، وعزبة المطوع، وعزبة أمام، ونا القس، عزبة أحمد جبر، عزبة أبوسيف البحرية والقبلية، عزبة على حسن راضى، والعزب التابعة لقرية كوم أبو راضى، حيث نجع العرب، ونجع شلادة، ونجع خير الله، وعزبة بدران وعزبة زينب عزبة وعزبة طلبه وعزبة محمد سيد مبروك.

في السياق ذاته أكدت النائبة أن وزارة الإتصالات من خلال مبادرة "حياة كريمة" تسعى لسد الفجوة الرقمية في بين الحضر والريف، من خلال توفير البنية التحتية لخدمات الاتصالات الأرضية من خلال الشركة المصرية للإتصالات، عن طريق إنشاء شبكات الإتصالات الأرضية بأحدث تكنولوجيات الألياف الضوئية بهدف إتاحة خدمات النطاق العريض الثابت بمستويات جودة فائقة للمساهمة في تيسير حصول المواطنين على خدمات مصر الرقمية، مثل الشهر العقاري والسجل التجاري والتوثيق والتموين وتراخيص المركبات وتراخيص القيادة والمحاكم والضرائب العقارية وتأهيل المدارس وتسهيل أعمال منظومة الامتحانات الرقمية والتعليم عن بُعد والعديد من الخدمات الأخرى.

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة أعلنت أنها تستهدَف إنشاء حوالي 659409 نقطة ألياف ضوئية، وتوصيلها لنحو 1051250 مبنى سكني وحكومي، ما أعلنته وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شأن ما تم إنجازه من الخطة حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 4.45%، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بتلبية مطالب المواطنين بشأن هذه الإشكالية خاصة أن الأنترنت لم يعد للرفاهية بل جزء رئيسي من حياة المواطنين والطلاب.