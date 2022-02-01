الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات تكشف السبب وراء حريق «عمارة وفاء عامر»

وفاء عامر
وفاء عامر

كشفت التحريات الأولية حول نشوب حريق في العمارة التي تسكن بها الفنانة وفاء عامر، أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة التي تعلو شقة “عامر”. 

وأشارت التحريات إلى أن شقة الفنانة وفاة عامر، سليمة تمامًا، فيما تفحمت شقة في الطابق الذي يليها.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة الدقي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وأمكن السيطرة على الحريق، وإخماد النيران دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقتين اللتين اندلعت بهما النيران، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بهما، وتم الاستماع لأقوال مالكيها.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيق.

 

تحريات الفنانة وفاء عامر ماس كهربائي شقة الفنانة وفاة عامر الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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