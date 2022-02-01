أرباح «العربية للأدوية» تهبط بنسبة 15.27% في النصف الأول من 2021 - 2022

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 15.27%، على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021 -2022.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 63.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 75.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر إلى 280.57 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 291.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 63.88 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 75.24 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 286.91 مليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 291.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الخمسة أشهر المنتهية في نوفمبر من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 14.5 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة ، أنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 53.55 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 62.67 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.