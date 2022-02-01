«صناعة الشيوخ» تثمن دور «العربية للتصنيع» فى تعميق التصنيع المحلى

أشاد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع فى تعميق التصنيع المحلى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا الدور الكبير من هذه المؤسسة الوطنية الناجحة ليس الحد من الفاتورة الاستيرادية ولكن أيضا لمضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة لتحقيق حلم الوصول الى رقم 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية.

كما أشاد "المنزلاوى" فى بيان أصدره اليوم بتصريحات الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التى أكد أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جميع الجهود لتحويل المركبات وتشغيلها للعمل بالغاز الطبيعي وتعزيز قدراتنا التصنيعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وأكد الأهمية الكبير لتوقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وشركة "كاربون" القابضة، وشركة "وودلاندز" لخدمات الطاقة، الإماراتيين، وبحضور المهندس "اسامة كمال " وزير البترول الأسبق، نائب رئيس مجموعة "كاربون" القابضة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الفريق التراس أننا نستهدف بهذا التعاون تعميق التصنيع المحلي لمحطات "Woodserv" المتكاملة لتموين السيارات والحافلات والمناطق النائية بالغاز الطبيعي المضغوط واشادته بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة لشركة "كاربون" القابضة، وشركة "وودلاندز" لخدمات الطاقة.

ووصف النائب محمد المنزلاوى الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلي بشكل تدريجي لتصل إلى 70% للوحات التحكم والخزانات ومجموعة التوزيع ومجموعة الضواغط "Compressors" ، لتوفير نفقات استيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة والعمل على خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لتشغيل وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بأنه خطوة عظيمة لتعميق التصنيع المحلى لمثل هذه الصناعات الاستراتيجية معرباً عن ثقته فى قدرة الهيئة العربية للتصنيع على تعميق مثل هذه الصناعات داخل مصر خاصة أنها تمتلك جميع المقومات الطبيعة والبشرية .

كما أشاد النائب محمد المنزلاوى بتأكيد أحمد الخراشي المدير التنفيذي لشركة "كاربون" القابضة أن السوق المصري أصبح جاذبا للاستثمارات الإماراتية وإشادته بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

إضافة إلى إشادة عبد الله المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة "وودلاندز" لخدمات الطاقة بأهمية التعاون مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال استخدامات الغاز الطبيعي ومستلزماتها في المركبات.