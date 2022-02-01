تايلاند تسجل 12 وفاة و7422 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة و7422 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 الساعات الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و447 ألفاً و964 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22 ألفاً و185 وفاة.

وأشارت الصحة التايلندية في ذات البيان إلى تماثل 8715 حالة للشفاء التام من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و342 ألفاً و764 حالة.