الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بايدن» يوجه البنتاجون بتقديم الدعم للإمارات والسعودية في صد هجمات الحوثيين

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين في المكتب البيضاوي، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية إنه أمر وزير الدفاع لويد أوستن "بفعل كل ما لديه" لإيصال الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية و"في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وتابع بايدن: الإمارات "تمكنت بنجاح من ردع" صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فجر الإثنين، مضيفًا أنه "على اتصال يومي بالإمارات، لمواجهة هذه التهديدات".

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي:  إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في ردع "تهديد صاروخي داخلي" على الإمارات في الساعات المبكرة من الإثنين.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل  البنتاجون: أن الولايات المتحدة قامت بتنشيط "بطاريات صواريخ باتريوت"، وأن الصاروخ الحوثي أسقطته الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأضاف كيربي: "نشيد بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات لأراضيها"، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لـ"الإمارات والسعودية وشركائنا في الدفاع ضد التهديدات لشعوبهم وأراضيهم".

وأدانت الولايات المتحدة، الهجوم الصاروخي الذي نفذته جماعة الحوثي، واستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

الرئيس الامريكي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن وكالة بلومبرج الأمريكية لويد اوستن القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية

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