الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تسرب نفطي في الإكوادور يلوث محمية وطنية

تسرب نفطي
تسرب نفطي

قالت وزارة البيئة والمياه والتحول الإيكولوجي في الإكوادور، إن تسربًا للنفط أدى إلى تلويث محمية “كايامبي كوكا” البيئية الوطنية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن "إجمالي المساحة المتضررة 21007.91 مترًا مربعًا، بما فيها 16913.61 مترًا مربعًا داخل المنطقة المحمية و4094.3 مترًا مربعًا في المنطقة العازلة بالمنطقة المحمية".

وتحمي محمية “كايامبي كوكا” البيئية أحد مصادر المياه الرئيسية في البلاد كما أنها موطن للعديد من أنواع النباتات والحيوانات.

وقالت الوزارة إنها جمعت المعلومات لتقييم الأضرار البيئية.

كيتو الإكوادور تسرب نفطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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