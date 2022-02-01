جامعة بنها تستخرج قشرة لب محشورة داخل صدر طفل عمرة سنة

نجح الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعى، برئاسة الدكتور عمرو الدخاخنى، مدير المستشفيات الجامعية، ببنها من استخراج قشرة لب محشورة ما بين الأحبال الصوتية أعلى القصبة الهوائية لطفل عمره سنة واحدة.

واستقبل المستشفى الطفل وهو يعانى منها طيلة يومين ويعانى صعوبة فى خروج الصوت وكذلك التنفس بشكل صعب كما أنه يتم علاجه على أن التشخيص الخاص به إلتهاب رئوي.

وأوضح الدكتور محمد الجزار، متخصص جراحة القلب والصدر استشاري مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدري بطب بنها، أنه فوجئا بعد تخدير الطفل وأثناء إدخال المنظار بأن القشرة لم تدخل للقصبة الهوائية، بل وقفت بين الأحبال الصوتية، مشيرا إلى أنه انحشرت قشرة اللب بالطول وليس بالعرض، حيث أعطت الفرصة للطفل للتنفس من خلالها، لأنها إذا انحشرت بالعرض كانت أغلقت مجري التنفس فورا وأدت إلي اختناق أو وفاة الطفل مباشرة.

وأضاف أن الصعوبة الأخرى لاستخراجها أنها لا تعطي الفرصة لإدخال المنظار وإدخال الملقاط من خلال المنظار لاستخراج القشرة، حيث تم إدخال الملقاط مباشرة بدون المنظار ومحاولة إمساك القشرة بدون أن يلتقط جدار الأحبال الصوتية معه ويؤدي إلى مضاعفات قد لا تحمد عقباها، وكذلك لابد أن يتم كل ذلك بسرعة لإعطاء الفرصة للتخدير لكي يتنفس الطفل بسرعة قبل أن تنخفض نسبة تشبع الأكسجين بالدم.

واشار أن كل ذلك تم بنجاح وتم التقاط القشرة وإخراجها ويستقر الطفل الآن بالقسم لاستكمال علاجه

في وقت ماض تمكن قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي من إجراء منظار شعب هوائية صلب لطفل عمر ٣ سنوات “شرق” في "حبة لب سوبر" كاملة ابتلعها عن طريق الخطأ، واستقرت بالقصبة الهوائية اليمنى للطفل.

إنقاذ طفل بنها

وأشار الجزار إلى أنه منذ شهر والطفل يتردد على أطباء الأطفال لمحاولة إنقاذه من الالتهاب الشعبي المزمن والبلغم المستمر، ولكن دون جدوى حتى انتاب الأطباء الشك في وجود جسم غريب بالأشعة المقطعية، حيث تم إدخاله للعمليات على الفور، وتم استخراج اللبة في عملية سريعة استغرقت نصف ساعة فقط.